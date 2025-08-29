#АЭС в Казахстане
Спорт

"Реал" отметил "Кайрат" на своем сайте

&quot;Реал&quot; - &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 08:02 Фото: Facebook/RealMadrid
28 августа "Реал" прокомментировал жеребьевку с "Кайратом" в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Официальный сайт мадридского "Реала" опубликовал заявление после жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26, где среди соперников испанского клуба оказался и алматинский "Кайрат".

В пресс-релизе отмечается, что "Реал" проведет домашние матчи на "Сантьяго Бернабеу" против "Манчестер Сити", "Ювентуса", "Марселя" и "Монако". Выездные игры команде предстоят с "Ливерпулем", "Бенфикой", "Олимпиакосом" и дебютантом турнира – "Кайратом" из Алматы.

"Мадридский "Реал" уже узнал восьмерых соперников по первой стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 после жеребьевки, состоявшейся в Монако. Даты и время матчей будут объявлены в субботу, 30 августа. Старт турнира – 16 сентября", – говорится в сообщении.

28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Жеребьевку для "Реала" в Лиге чемпионов назвали "кошмарной"
Спорт
08:38, Сегодня
Жеребьевку для "Реала" в Лиге чемпионов назвали "кошмарной"
В "Интере" посмеялись над будущим матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
Спорт
08:16, Сегодня
В "Интере" посмеялись над будущим матчем с "Кайратом" в Лиге чемпионов
Бублик успешно сыграл во втором круге US Open
Спорт
04:40, 29 августа 2025
Бублик успешно сыграл во втором круге US Open
Ошибка в тексте: