"Реал" отметил "Кайрат" на своем сайте
Фото: Facebook/RealMadrid
28 августа "Реал" прокомментировал жеребьевку с "Кайратом" в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Официальный сайт мадридского "Реала" опубликовал заявление после жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26, где среди соперников испанского клуба оказался и алматинский "Кайрат".
В пресс-релизе отмечается, что "Реал" проведет домашние матчи на "Сантьяго Бернабеу" против "Манчестер Сити", "Ювентуса", "Марселя" и "Монако". Выездные игры команде предстоят с "Ливерпулем", "Бенфикой", "Олимпиакосом" и дебютантом турнира – "Кайратом" из Алматы.
"Мадридский "Реал" уже узнал восьмерых соперников по первой стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 после жеребьевки, состоявшейся в Монако. Даты и время матчей будут объявлены в субботу, 30 августа. Старт турнира – 16 сентября", – говорится в сообщении.
28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников.
