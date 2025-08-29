Жеребьевку для "Реала" в Лиге чемпионов назвали "кошмарной"

Стало известно, почему фанаты футболистов "Реала" назвали ужасной жеребьевку в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Ожидается, что "Реал Мадрид" испытает неприятные ощущения во время выездного матча с ФК "Кайрат" в отборочном раунде Лиги чемпионов. По оценкам Onefootball в их соцсетях, "Реалу" придется преодолеть расстояние в 6420 км, чтобы встретиться с "Кайратом" на Центральном стадионе в Алматы.

"Это истощит Хаби Алонсо и его подопечных в сложный период сезона", – уверены эксперты и болельщики клуба.

Перелет из Мадрида, Мюнхена или Лондона в Казахстан может занять более восьми часов, плюс разница во времени и суровая погода.

"Поэтому, когда "Кайрат" появился на жеребьевке, это было практически "нежелательное имя", которого все крупные игроки старались избежать", – отметили в комментариях.

28 августа "Реал" прокомментировал жеребьевку с "Кайратом" в Лиге чемпионов.