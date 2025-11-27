#АЭС в Казахстане
Спорт

"Реал" ликует: итоги дня Лиги чемпионов

Итоги дня Лиги чемпионов, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 05:35 Фото: Instagram/realmadrid
Ночью 27 ноября стали известны результаты второго игрового дня Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Так, ПСЖ победил "Тоттенхэм" со счетом 5:3. В составе победителей отличились Витинья, оформивший хет-трик, Фабиан Руис, Вильям Пачо.

"Реал" обыграл "Олимпиакос". Счет игры 4:3, где покер оформил Килиан Мбаппе.

"Арсенал" одолел "Баварию" со счетом 3:1. Это произошло благодаря голам Юрриена Тимбера, Нони Мадуэке, Габриэла Мартинелли.

"Ливерпуль" разгромно проиграл ПСВ. Счет игры 1:4.

"Монако" сыграл вничью с "Пафосом" (2:2), "Атлетико" победил "Интер" (2:1), "Аталанта" одержала победу над "Айнтрахтом" (3:0), а "Кайрат" не смог дожать "Копенгаген".

Фото: Telegram/Спорт на Кинопоиске

Тем временем стартовала подготовка к зимним Олимпийским играм в Италии. 26 ноября в Древней Олимпии прошла церемония зажжения огня Олимпиады-2026.

Алия Абди
Алия Абди
