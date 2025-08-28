#АЭС в Казахстане
Спорт

В "Кайрате" отреагировали на жеребьевку Лиги чемпионов

Главный тренер &quot;Кайрата&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 01:16 Фото: Instagram/rafael_urazbakhtin
Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин отреагировал на результаты жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов для своей команды, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, на указанной стадии казахстанский клуб встретится с мадридским "Реалом" (дома), "Интером", "Брюгге" (дома), "Арсеналом", "Олимпиакосом" (дома), "Спортингом", "Пафосом" (дома) и "Копенгагеном".

"Радует, что сыграем с "Реалом". Не так часто в жизни бывает, что в Казахстан приезжает такой клуб. Мы очень обрадовались, когда узнали. Хотелось бы как можно больше грандов в соперники. Однако уже есть "Реал", "Интер", "Арсенал" – классные команды. Рады, что предоставится возможность сыграть с ними", – сказал Уразбахтин.

Он пояснил, что казахстанский клуб доволен результатами жеребьевки.

"Понятно, что мы на их фоне выглядим крошечными. Не будем забывать, что в футболе все возможно. Есть домашние матчи – надеемся на родные стены и болельщиков. Надо смотреть, в какое время будем играть и какая погода. Опять же, им из Европы долго до нас добираться. Есть много факторов. Однако уровень футболистов соперников очень высокий, поэтому не думаю, что у них будут проблемы из-за перелетов. Мы будем биться и отдавать все свои силы", – сказал Уразбахтин в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

Ранее мы сообщали, что "Кайрат" установит уникальный рекорд Лиги чемпионов.

Аксинья Титова
