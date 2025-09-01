#АЭС в Казахстане
Спорт

Узбекистан обошел Казахстан на чемпионате мира по дзюдо

Боевые искусства, соревнования, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 06:59 Фото: ijf
В Софии (Болгария) продолжается заключительный день чемпионата мира по дзюдо среди кадетов. Сборная Казахстана встретилась в четвертьфинале командного турнира мирового первенства с Узбекистаном, который выиграл медальный зачет ЧМ, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в весе до 63 кг Азима Серик победила Зухражон Умарову и Казахстан повел со счетом 1:0.

  • В следующей схватке в весе до 81 кг казахстанец Мырзатай Кыдырбай позволил Иномжону Баходирову, который стал чемпионом софийского первенства в личном зачете, сравнять результат – 1:1.
  • В третьей паре в категории свыше 63 кг казахстанка Гульсезим Турлыбек уступила узбекистанке Зарине Бобоназаровой – 1:2.
  • Затем в весе свыше 81 кг Адильжан Жаудинов из Казахстана проиграл узбекистанцу Алибеку Дурдиеву – 1:3.
  • Пятая схватка Казахстан – Узбекистан прошла со счетом 3:2. Второй балл в копилку казахстанцев принесла Асель Русланова, победившая соперницу в весе до 48 кг.
  • В шестом матче казахстанец Бакдаулет Кабдешов разобрался с Хушнудбеком Бурхоновым и сравнял результат до 3:3.
  • В итоге исход противостояния решил Golden Score. В седьмой встрече бились в весе до 63 кг Азима Серик из Казахстана и Зухражон Умарова. Здесь победу отдали узбекской дзюдоистке.

Таким образом, Узбекистан проходит в полуфинал командного турнира, а Казахстан еще имеет шанс побороться за "бронзу" командного первенства ЧМ.

Ранее стало известно, что дзюдоист из Казахстана поразил соперника на чемпионате мира.

Аксинья Титова
