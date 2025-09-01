Узбекистан обошел Казахстан на чемпионате мира по дзюдо
Фото: ijf
В Софии (Болгария) продолжается заключительный день чемпионата мира по дзюдо среди кадетов. Сборная Казахстана встретилась в четвертьфинале командного турнира мирового первенства с Узбекистаном, который выиграл медальный зачет ЧМ, сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в весе до 63 кг Азима Серик победила Зухражон Умарову и Казахстан повел со счетом 1:0.
- В следующей схватке в весе до 81 кг казахстанец Мырзатай Кыдырбай позволил Иномжону Баходирову, который стал чемпионом софийского первенства в личном зачете, сравнять результат – 1:1.
- В третьей паре в категории свыше 63 кг казахстанка Гульсезим Турлыбек уступила узбекистанке Зарине Бобоназаровой – 1:2.
- Затем в весе свыше 81 кг Адильжан Жаудинов из Казахстана проиграл узбекистанцу Алибеку Дурдиеву – 1:3.
- Пятая схватка Казахстан – Узбекистан прошла со счетом 3:2. Второй балл в копилку казахстанцев принесла Асель Русланова, победившая соперницу в весе до 48 кг.
- В шестом матче казахстанец Бакдаулет Кабдешов разобрался с Хушнудбеком Бурхоновым и сравнял результат до 3:3.
- В итоге исход противостояния решил Golden Score. В седьмой встрече бились в весе до 63 кг Азима Серик из Казахстана и Зухражон Умарова. Здесь победу отдали узбекской дзюдоистке.
Таким образом, Узбекистан проходит в полуфинал командного турнира, а Казахстан еще имеет шанс побороться за "бронзу" командного первенства ЧМ.
Ранее стало известно, что дзюдоист из Казахстана поразил соперника на чемпионате мира.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript