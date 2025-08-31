Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы "Кайрата"
Казахстан сделал значительный рывок в таблице коэффициентов УЕФА благодаря сенсационному выступлению алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.
Выход чемпиона Казахстана в основной этап турнира позволил стране прибавить сразу пять позиций и занять 34-е место. Теперь позади остались сборные Ассоциаций:
- Армении;
- Латвии;
- Финляндии;
- Косово;
- Боснии и Герцеговины.
Такой скачок стал одним из самых заметных прогрессов нынешнего сезона в рейтинге УЕФА.
"Таким образом, дебют "Кайрата" в групповом этапе Лиги чемпионов не только вошел в историю отечественного футбола, но и заметно укрепил позиции Казахстана на европейской арене", – отметили спортивные эксперты.
"Кайрат" сыграет с "Реалом" в Алматы 30 сентября.
