Спорт

Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы "Кайрата"

Казахстан в рейтинге УЕФА, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 05:00 Фото: ru.uefa
Казахстан сделал значительный рывок в таблице коэффициентов УЕФА благодаря сенсационному выступлению алматинского "Кайрата" в Лиге чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Выход чемпиона Казахстана в основной этап турнира позволил стране прибавить сразу пять позиций и занять 34-е место. Теперь позади остались сборные Ассоциаций:

  • Армении;
  • Латвии;
  • Финляндии;
  • Косово;
  • Боснии и Герцеговины.

Такой скачок стал одним из самых заметных прогрессов нынешнего сезона в рейтинге УЕФА.

"Таким образом, дебют "Кайрата" в групповом этапе Лиги чемпионов не только вошел в историю отечественного футбола, но и заметно укрепил позиции Казахстана на европейской арене", – отметили спортивные эксперты.

"Кайрат" сыграет с "Реалом" в Алматы 30 сентября.

Фото Алия Абди
Алия Абди
