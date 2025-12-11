#Казахстан в сравнении
Спорт

"Кайрат" оказался на последнем месте турнирной таблицы Лиги чемпионов

Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 06:25 Фото: Zakon.kz
После всех шести туров Лиги чемпионов алматинский "Кайрат" замыкает турнирную таблицу Лиги чемпионов, сообщает Zakon.kz.

Ночью 11 декабря завершился шестой тур общего этапа Лиги чемпионов. Без потерь идет только одна команда – "Арсенал".

Фото: Instagram/arsenal

Действующий победитель "ПСЖ" расположился на третьем месте, а "Реал" занимает седьмую строчку. "Барселона" разместилась на 15-м месте.

Удивительно, но "‎Карабах" все еще выше "Наполи‎"‌. Самый титулованный клуб Азербайджана в шестом туре дома уступил нидерландскому "Аяксу" со счетом 2:4.

"Кайрат" замыкает рейтинг с 36-й позицией. У алматинцев в активе один балл, как и у испанского "Вильярреала", который идет строчкой выше.

Полностью турнирная таблица выглядит так:

Фото: Telegram/Пас из-за границы

Вечером камбэков назвали первый игровой день с участием "Челси", "Ливерпуля" и других команд. Второй день с участием "Реала", "ПСЖ" и других великих команд также прошел не менее интересно.

Фото Алия Абди
Алия Абди
