"Кайрат" оказался на последнем месте турнирной таблицы Лиги чемпионов
Ночью 11 декабря завершился шестой тур общего этапа Лиги чемпионов. Без потерь идет только одна команда – "Арсенал".
Фото: Instagram/arsenal
Действующий победитель "ПСЖ" расположился на третьем месте, а "Реал" занимает седьмую строчку. "Барселона" разместилась на 15-м месте.
Удивительно, но "Карабах" все еще выше "Наполи". Самый титулованный клуб Азербайджана в шестом туре дома уступил нидерландскому "Аяксу" со счетом 2:4.
"Кайрат" замыкает рейтинг с 36-й позицией. У алматинцев в активе один балл, как и у испанского "Вильярреала", который идет строчкой выше.
Полностью турнирная таблица выглядит так:
Фото: Telegram/Пас из-за границы
Вечером камбэков назвали первый игровой день с участием "Челси", "Ливерпуля" и других команд. Второй день с участием "Реала", "ПСЖ" и других великих команд также прошел не менее интересно.