"Кайрат" сыграет с "Реалом" 30 сентября

Появилось расписание игр Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, сообщает Zakon.kz.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября 2025 года и продлится до финала в Будапеште 30 мая 2926 года, в котором лучшие из лучших будут бороться за звание элитной команды Европы.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" встретится на домашнем поле с мадридским "Реалом" уже 30 сентября в 18:45.

Полное расписание можно увидеть на скриншоте.

Фото: uefa.com

28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников.