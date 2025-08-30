"Кайрат" сыграет с "Реалом" 30 сентября
Фото: Zakon.kz
Появилось расписание игр Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, сообщает Zakon.kz.
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября 2025 года и продлится до финала в Будапеште 30 мая 2926 года, в котором лучшие из лучших будут бороться за звание элитной команды Европы.
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" встретится на домашнем поле с мадридским "Реалом" уже 30 сентября в 18:45.
Полное расписание можно увидеть на скриншоте.
Фото: uefa.com
28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников.
