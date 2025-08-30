#АЭС в Казахстане
Спорт

"Кайрат" сыграет с "Реалом" 30 сентября

ФК &quot;Кайрат&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 15:37 Фото: Zakon.kz
Появилось расписание игр Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, сообщает Zakon.kz.

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 16 сентября 2025 года и продлится до финала в Будапеште 30 мая 2926 года, в котором лучшие из лучших будут бороться за звание элитной команды Европы.

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" встретится на домашнем поле с мадридским "Реалом" уже 30 сентября в 18:45.

Полное расписание можно увидеть на скриншоте.

Фото: uefa.com

28 августа в Монако прошла официальная церемония жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которой казахстанский футбольный клуб "Кайрат" узнал своих будущих соперников.

Андрей Дюсупов
