Невеш забил три красивых гола и помог ПСЖ разгромить "Тулузу"

В ночь на 31 августа чемпион Франции ПСЖ в гостях разгромил "Тулузу" со счетом 6:3 в рамках игр третьего тура Лиги 1. Героем встречи стал португальский полузащитник Жоау Невеш, который оформил хет-трик в составе победителей, сообщает Zakon.kz.

Хавбек "парижан" забил два мяча ударами через себя и еще один гол в девятку. У гостей также дублем отметился Усман Дембеле, плюс их вратарь Люка Шевалье отбил пенальти.

Жоау Невеш открыл счет уже на седьмой минуте поединка, а через две минуты Брэдли Барколя удвоил преимущество.

Вскоре португалец сделал дубль, отметившись акробатическими прыжками. Спустя время Усман Дембеле реализовал пенальти.

Вскоре игрок "Тулузы" Чарли Крессуэлл сократил отставание. Перед уходом на перерыв голкипер ПСЖ Люка Шевалье отразил пенальти.

Во втором тайме Дембеле реализовал свой второй пенальти в этом матче. На 78-й минуте Невеш забил третий мяч, отправив кожаный снаряд в девятку.

В конце игры хозяева поля немного сократили разрыв благодаря голам Янн Гбоо и Алексиса Восса.

Переиграв "Тулузу", команда Луиса Энрике добилась четвертой победы подряд на старте сезона, три из них – во французском чемпионате.

14 августа ПСЖ завоевал Суперкубок Европы, выиграв у лондонского "Тоттенхэма" в серии пенальти (2:2, 4:3).