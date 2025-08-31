#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
Спорт

Невеш забил три красивых гола и помог ПСЖ разгромить "Тулузу"

Футбол Хет-Трик Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 09:24 Фото: Instagram/joao_neves87
В ночь на 31 августа чемпион Франции ПСЖ в гостях разгромил "Тулузу" со счетом 6:3 в рамках игр третьего тура Лиги 1. Героем встречи стал португальский полузащитник Жоау Невеш, который оформил хет-трик в составе победителей, сообщает Zakon.kz.

Хавбек "парижан" забил два мяча ударами через себя и еще один гол в девятку. У гостей также дублем отметился Усман Дембеле, плюс их вратарь Люка Шевалье отбил пенальти.

Жоау Невеш открыл счет уже на седьмой минуте поединка, а через две минуты Брэдли Барколя удвоил преимущество.

Вскоре португалец сделал дубль, отметившись акробатическими прыжками. Спустя время Усман Дембеле реализовал пенальти.

Вскоре игрок "Тулузы" Чарли Крессуэлл сократил отставание. Перед уходом на перерыв голкипер ПСЖ Люка Шевалье отразил пенальти.

Во втором тайме Дембеле реализовал свой второй пенальти в этом матче. На 78-й минуте Невеш забил третий мяч, отправив кожаный снаряд в девятку.

В конце игры хозяева поля немного сократили разрыв благодаря голам Янн Гбоо и Алексиса Восса.

Переиграв "Тулузу", команда Луиса Энрике добилась четвертой победы подряд на старте сезона, три из них – во французском чемпионате.

14 августа ПСЖ завоевал Суперкубок Европы, выиграв у лондонского "Тоттенхэма" в серии пенальти (2:2, 4:3).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Спорт
10:11, Сегодня
Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы "Кайрата"
Спорт
05:00, Сегодня
Казахстан поднялся в рейтинге УЕФА после победы "Кайрата"
Джокович отметился новым достижением в US Open
Спорт
23:43, 30 августа 2025
Джокович отметился новым достижением в US Open
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: