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Хет-трик Диаса вывел "Ливерпуль" в единоличные лидеры Лиги чемпионов

Футбол Хет-трик Ливерпуль, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 14:30 Фото: Instagram/liverpoolfc
В ночь на 6 ноября состоялись матчи первого игрового дня 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, где английский "Ливерпуль" дома разгромил немецкий "Байер" – 4:0. Героем встречи стал Луис Диас, который оформил хет-трик в ворота "фармацевтов", сообщает Zakon.kz.

Колумбийский вингер открыл счет на 61-й минуте поединка с чемпионом Бундеслиги. Спустя пару минут Коди Гакпо увеличил преимущество "Ливерпуля". В конце матча Луис Диас стал автором хет-трика.

В итоге "мерсисайдцы" оформили крупную победу над "Байером" (4:0), а с ней и первое место в таблице Лиги чемпионов сезона-2024/25.

"Мы пошли на больший риск, скорректировали линию полузащиты, играя один на один по всему полю. В начале было больше моментов, соперник не представлял угрозы. Тренер не заглядывает вперед на ближайшие три месяца, всегда есть только каждая последующая игра. 9 ноября нам предстоит еще один тяжелый матч с "Астон Виллой". Главный тренер ФК "Ливерпуль" Арне Слот

Команда Арне Слота сейчас набрала 12 очков, выиграв все 4 стартовых матча общего этапа.  

Второй звездой прошедшей игры стал форвард "красных" Мохамед Салах. У египтянина две голевые передачи: сначала он помог забить Гакпо, затем отдал пас Диасу.

Футбол Победа Ливерпуля, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 14:30

Фото: Instagram/liverpoolfc

В активе Салаха сейчас 9 голов и 9 результативных ассистов после 17 игр текущего сезона во всех турнирах.

После успеха над "аптекарями" "Ливерпуль" довел свою беспроигрышную серию до 12-ти матчей подряд, 11 из которых – победные.

За этот отрезок времени "канониры" сыграли вничью с "Арсеналом" (2:2) в рамках 9-го тура АПЛ.

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