#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
538.54
628.31
6.7
Спорт

Дзюдоист из Казахстана поразил соперника на чемпионате мира

Ринг, бой, спортсмены, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 21:40 Фото: ijf.org
30 августа завершилась схватка за "бронзу" чемпионата мира в Софии (Болгария) между казахстанцем Адильжаном Жаудиновым и чехом Меличаром Шкодой, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в начале схватки казахстанец боролся довольно пассивно, за что и был "наказан" "шидо". В течении трех последующих минут Адильжан долго искал нужный бросок – и нашел. Сначала зацепил соперника, бросив на "юко", а затем и вовсе уложил на лопатки, заработав "иппон".

Адильжан Жаудинов становится бронзовым призером чемпионата мира-2025 среди кадетов.

Ранее Адильжану не удалось пройти в полуфинальную стадию весовой категории 90+кг по причине проигранной схватки Кайто Токита – будущему финалисту чемпионата мира. Зато, в утешительной схватке Жаудинов справился с венгром Даниэлем Цермаком, что и позволило ему пробиться в битву за бронзовую медаль.

Юный дзюдоист в прошлом году занял второе место на чемпионате Азии среди кадетов.

Ранее Казахстан уступил Кыргызстану на чемпионате мира по дзюдо в Болгарии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Арина Соболенко рассказала, каково это выигрывать 18 раз подряд
Спорт
19:40, Сегодня
Арина Соболенко рассказала, каково это выигрывать 18 раз подряд
Казахстан уступил Кыргызстану на чемпионате мира по дзюдо в Болгарии
Спорт
18:43, Сегодня
Казахстан уступил Кыргызстану на чемпионате мира по дзюдо в Болгарии
Рыбакина установила рекорд и высказалась о возвращении бывшего тренера
Спорт
15:49, Сегодня
Рыбакина установила рекорд и высказалась о возвращении бывшего тренера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: