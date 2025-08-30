Дзюдоист из Казахстана поразил соперника на чемпионате мира

30 августа завершилась схватка за "бронзу" чемпионата мира в Софии (Болгария) между казахстанцем Адильжаном Жаудиновым и чехом Меличаром Шкодой, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в начале схватки казахстанец боролся довольно пассивно, за что и был "наказан" "шидо". В течении трех последующих минут Адильжан долго искал нужный бросок – и нашел. Сначала зацепил соперника, бросив на "юко", а затем и вовсе уложил на лопатки, заработав "иппон".

Адильжан Жаудинов становится бронзовым призером чемпионата мира-2025 среди кадетов.

Ранее Адильжану не удалось пройти в полуфинальную стадию весовой категории 90+кг по причине проигранной схватки Кайто Токита – будущему финалисту чемпионата мира. Зато, в утешительной схватке Жаудинов справился с венгром Даниэлем Цермаком, что и позволило ему пробиться в битву за бронзовую медаль.

Юный дзюдоист в прошлом году занял второе место на чемпионате Азии среди кадетов.

Ранее Казахстан уступил Кыргызстану на чемпионате мира по дзюдо в Болгарии.