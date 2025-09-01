#АЭС в Казахстане
"Байер" из-за двух матчей на старте сезона уволил Эрика тен Хага

Футбол Отставка Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2025 20:46 Фото: Instagram/Bayer04fussball
Один из грандов немецкого футбола, серебряный призер прошлого сезона "Байер" распрощался со своим главным тренером – голландцем Эриком тен Хагом. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в двух матчах на старте Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

1 сентября "аптекари" объявили об отставке известного нидерландского специалиста. Руководству "Байера" не понравились результаты команды на старте немецкого чемпионата.

"Фармацевты" не смогли победить в двух первых матчах Бундеслиги: сначала команда проиграла дома "Хоффенхайму" (1:2), затем в гостях сыграла вничью с "Вердером" (3:3).

"Это решение далось нам нелегко, никто не хотел этого шага. Но последние несколько недель показали, что создание новой и успешной команды с этим штабом невозможно. Мы твердо верим в качество нашей команды и теперь сделаем все возможное, чтобы сделать следующие шаги в нашем развитии в новом составе".Директор "Байера" Симон Рольфес

На данный час клуб из Леверкузена с активом в один балл занимает 12-е место в таблице Бундеслиги.

Как известно, Эрик тен Хаг ранее работал в английском "Манчестер Юнайтед", откуда был уволен 28 октября 2024 года. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
