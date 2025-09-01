"Байер" из-за двух матчей на старте сезона уволил Эрика тен Хага

Один из грандов немецкого футбола, серебряный призер прошлого сезона "Байер" распрощался со своим главным тренером – голландцем Эриком тен Хагом. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды в двух матчах на старте Бундеслиги, сообщает Zakon.kz.

1 сентября "аптекари" объявили об отставке известного нидерландского специалиста. Руководству "Байера" не понравились результаты команды на старте немецкого чемпионата.

"Фармацевты" не смогли победить в двух первых матчах Бундеслиги: сначала команда проиграла дома "Хоффенхайму" (1:2), затем в гостях сыграла вничью с "Вердером" (3:3).

Geschäftsführer Sport Simon #Rolfes: „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Niemand hat sich diesen Schritt gewünscht. Doch die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass der Aufbau einer neuen und erfolgreichen Mannschaft in dieser Besetzung nicht zielführend gestaltet… — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 1, 2025

"Это решение далось нам нелегко, никто не хотел этого шага. Но последние несколько недель показали, что создание новой и успешной команды с этим штабом невозможно. Мы твердо верим в качество нашей команды и теперь сделаем все возможное, чтобы сделать следующие шаги в нашем развитии в новом составе". Директор "Байера" Симон Рольфес

На данный час клуб из Леверкузена с активом в один балл занимает 12-е место в таблице Бундеслиги.

Как известно, Эрик тен Хаг ранее работал в английском "Манчестер Юнайтед", откуда был уволен 28 октября 2024 года.