ФК "Байер" определился с новым тренером после увольнения тен Хага

53-летний датский специалист Каспер Юльманн близок к тому, чтобы стать главным тренером немецкого футбольного клуба "Байер". "Аптекари" почти договорились с экс-тренером сборной Дании, сообщает Zakon.kz.

По информации представителя Sky Sport Флориана Плеттенберга, стороны уже достигли договоренности и и экс-наставник датской сборной приступит к своим обязанностям 10 сентября. По сведениям источника, другие кандидаты на этот пост не рассматривались.

🚨💥 Kasper Hjulmand to Bayer 04 Leverkusen – DONE DEAL ✔️



There is now a complete agreement between him and Leverkusen. There had been advanced negotiations. He was the clear favourite, as revealed yesterday. Other candidates were no longer in the running over the past two… pic.twitter.com/R6GH1B5gYP — Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 8, 2025

Каспер Юльманн придет на место голландского наставника Эрика тен Хага, который был уволен на днях, после двух неудовлетворительных матчей на старте сезона.

Сейчас "Байер" находится на 12-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги с активом в один балл после двух туров.