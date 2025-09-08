#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.91
628.87
6.6
Спорт

ФК "Байер" определился с новым тренером после увольнения тен Хага

Футбол Тренер Байера, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 17:46 Фото: X/DBUfodbold
53-летний датский специалист Каспер Юльманн близок к тому, чтобы стать главным тренером немецкого футбольного клуба "Байер". "Аптекари" почти договорились с экс-тренером сборной Дании, сообщает Zakon.kz.

По информации представителя Sky Sport Флориана Плеттенберга, стороны уже достигли договоренности и и экс-наставник датской сборной приступит к своим обязанностям 10 сентября. По сведениям источника, другие кандидаты на этот пост не рассматривались.

Каспер Юльманн придет на место голландского наставника Эрика тен Хага, который был уволен на днях, после двух неудовлетворительных матчей на старте сезона.

Сейчас "Байер" находится на 12-й строчке турнирной таблицы Бундеслиги с активом в один балл после двух туров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Звезда "Барселоны" из-за пропажи паспорта покинул Турцию частным рейсом
Спорт
16:59, Сегодня
Звезда "Барселоны" из-за пропажи паспорта покинул Турцию частным рейсом
Мужской финал US Open-2025 прошел в присутствии мировых знаменитостей
Спорт
15:56, Сегодня
Мужской финал US Open-2025 прошел в присутствии мировых знаменитостей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: