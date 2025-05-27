#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
511.04
581.72
6.41
Спорт

Немецкий "Байер" быстро нашел замену вместо Хаби Алонсо

Футбол Наставник Байера, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 11:34 Фото: Instagram/Bayer04fussball
26 мая немецкий футбольный "Байер" объявил о назначении голландского наставника Эрика тен Хага на пост главного тренера клуба, последним местом работы которого был английский "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

55-летний нидерландский специалист пришел вместо испанца Хаби Алонсо. Новый рулевой "аптекарей" рассчитывает на яркий футбол от своих подопечных в предстоящем сезоне.

"Хочу побеждать за счет доминирующего и привлекательного футбола, который интересен для фанатов. Вместе с игроками и штабом, а также с болельщиками хотел бы что-то здесь построить и развить. Вне поля и в раздевалке для меня главное – это крепкий командный дух". Главный тренер "Байера" Эрик тен Хаг

До прихода в "Байер" тен Хаг трудился в знаменитом британском коллективе "Манчестер Юнайтед", откуда был уволен 28 октября 2024 года.

В свою очередь, экс-наставник "фармацевтов" Хаби Алонсо 26 мая официально представлен главным тренером мадридского "Реала".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Роналду забил 936-й гол и стал лучшим снайпером саудовского чемпионата
Спорт
10:54, Сегодня
Роналду забил 936-й гол и стал лучшим снайпером саудовского чемпионата
Анчелотти назвал состав Бразилии на ближайшие матчи отбора ЧМ-2026
Спорт
10:09, Сегодня
Анчелотти назвал состав Бразилии на ближайшие матчи отбора ЧМ-2026
Бибисара Асаубаева выполнила норму гроссмейстера
Спорт
05:22, Сегодня
Бибисара Асаубаева выполнила норму гроссмейстера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: