Немецкий "Байер" быстро нашел замену вместо Хаби Алонсо

26 мая немецкий футбольный "Байер" объявил о назначении голландского наставника Эрика тен Хага на пост главного тренера клуба, последним местом работы которого был английский "Манчестер Юнайтед", сообщает Zakon.kz.

55-летний нидерландский специалист пришел вместо испанца Хаби Алонсо. Новый рулевой "аптекарей" рассчитывает на яркий футбол от своих подопечных в предстоящем сезоне.

"Хочу побеждать за счет доминирующего и привлекательного футбола, который интересен для фанатов. Вместе с игроками и штабом, а также с болельщиками хотел бы что-то здесь построить и развить. Вне поля и в раздевалке для меня главное – это крепкий командный дух". Главный тренер "Байера" Эрик тен Хаг

До прихода в "Байер" тен Хаг трудился в знаменитом британском коллективе "Манчестер Юнайтед", откуда был уволен 28 октября 2024 года.

В свою очередь, экс-наставник "фармацевтов" Хаби Алонсо 26 мая официально представлен главным тренером мадридского "Реала".