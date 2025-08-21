Иман Хелиф опровергла свой уход из бокса

20 августа олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф опровергла уход из бокса после гендерного скандала, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook Хелиф назвала ложью заявления ее бывшего менеджера о том, что она приостановила карьеру и "все бросила" после гендерного скандала и введения обязательного тестирования на пол.

Фото: Facebook/imanekhelif10

"Я бы хотела прояснить для общественности, что новости о моем уходе из бокса не являются правдой и основаны исключительно на заявлениях человека, который никоим образом меня не представляет и который, я считаю, предал доверие и страну. Я не объявляла об уходе из спорта и по-прежнему предана своей карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к предстоящим соревнованиям", – отметила спортсменка.

Со слов Хелиф, слухи распространяются лишь для того, чтобы помешать ее спортивной карьере.

"Я всегда буду предана спорту и своей родине, Алжиру, и эта ложь не помешает мне защищать и чтить цвета моей страны", – подытожила Хелиф развернутый пост на своей странице в Facebook.

