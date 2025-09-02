Лучший снайпер сборной Казахстана не поможет в матче против Уэльса и Бельгии

Один из лидеров казахстанской футбольной сборной Бахтиёр Зайнутдинов не сыграет в двух ближайших играх отборочного раунда ЧМ-2026 из-за восстановления после травмы, сообщает Zakon.kz.

Уроженец Тараза пропустит матчи сборной Казахстана против Уэльса (4 сентября) и Бельгии (7 сентября) из-за травмы.

Футболист будет проходить восстановление у себя в клубе – московском "Динамо". Хавбек "бело-голубых" получил травму две недели назад в матче против земляков из ЦСКА.

Как заявили в "Динамо", о возвращении Зайнутдинова станет известно на ближайшей неделе, когда он сможет вернуться в общую группу и принимать участие в матчах.

Бахтиёр является лучшим бомбардиром в истории сборной Казахстана, в его активе 14 забитых мячей.

В конце июля он подписал контракт с "Динамо" до 2029 года, перейдя из турецкого "Бешикташа".