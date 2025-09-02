Клубы АПЛ потратили более трех миллиардов фунтов и установили трансферный рекорд

Футбольные команды английского чемпионата совершили невообразимый рекорд по тратам за одно трансферное окно – 3,556 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

На покупку футболистов английские клубы во время летнего трансферного окна затратили 3,087 млрд фунтов (3,556 млрд евро), что является рекордом Премьер-лиги.

Прежний показатель, который датируется 2023 годом, зафиксирован на отметке 2,36 млрд фунтов.

Фото: Instagram/premierLeague

В этом году АПЛ потратила больше, чем Ла Лига, Бундеслига, Серия А и Лига 1, вместе взятые. Для сравнения, итальянские клубы израсходовали 1,19 млрд евро, немецкие команды раскошелились на 856 млн евро.

Испанская Ла Лига на покупку игроков затратила 683 млн, а французская Лига 1 приобрела футболистов на сумму 637 млн.

Суммарные затраты данных четырех лиг составили 3,366 млрд евро.

Самым громким трансфером нынешнего сезона стал переход Александера Исака из "Ньюкасла" в "Ливерпуль". Шведского нападающего оценили в 125 млн фунтов.