Спорт

Казахстанская теннисистка пережила второй тяжелый матч в Китае

Казахстанская теннисистка, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 04:58 Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанка Жибек Куламбаева дважды за день выходила на корты турнира серии WTA 125 (1-6 сентября), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева (381) провела второй поединок за несколько часов на соревнованиях в китайской Чанше.

После победы в одиночке Жибек в паре с Со Хён Пак из Южной Кореи играла против дуэта из Китая – Ксан Ши/Зо Юн Ли.

В итоге тандем казахстанской и корейской теннисисток добился трудной победы в трех партиях – 6:1, 5:7, 10:4.

Жибек Куламбаева с 16 по 21 сентября в Шэньжэне примет участие в составе сборной Казахстана в финальном этапе Кубка Билли Джин Кинг. В 1/4 финала казахстанские теннисистки сыграют с США.

Ранее стало известно, что на US Open-2025 борьбу продолжают только два казахстанских теннисиста.

Аксинья Титова
Последние
Популярные
