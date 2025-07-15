Матч казахстанской теннисистки в Гамбурге закончился драмой
Фото: Instagram/kulambayevaa
Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева уступила на турнире WTA 250 в Гамбурге (Германия), сообщает Zakon.kz.
По информации sportarena.kz, в финале квалификации казахстанка уступила россиянке Марии Тимофеевой со счетом 1:6, 2:6. Матч длился 1 час 18 минут.
До этого момента теннисистки между собой не встречались. Свою новую соперницу в основной сетке соревнований в Германии Тимофеева узнает позже.
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