Матч казахстанской теннисистки в Гамбурге закончился драмой

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева уступила на турнире WTA 250 в Гамбурге (Германия), сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, в финале квалификации казахстанка уступила россиянке Марии Тимофеевой со счетом 1:6, 2:6. Матч длился 1 час 18 минут.

До этого момента теннисистки между собой не встречались. Свою новую соперницу в основной сетке соревнований в Германии Тимофеева узнает позже.

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