#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
539.55
627.55
6.7
Спорт

Трагически погиб легендарный литовский хоккеист Миндаугас Киерас

Хоккей Гибель Легенды, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2025 17:48 Фото: Instagram/iihfhockey
Международная федерация хоккея (IIHF) распространила информацию о гибели 45-летнего Миндаугаса Киераса, который умер в результате несчастного случая во время отдыха в Литве, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы IIHF, легендарный хоккеист погиб в результате катания на байдарке. Инцидент произошел во время отпуска в Литве, у него остались жена и двое детей. 

Киерас, которого на Родине ласково называли "Минде", является рекордсменом по числу сыгранных матчей за мужскую сборную Литвы по хоккею. Защитник сыграл 100 раз в национальной команде, включая участие в 20-ти подряд чемпионатах мира с 1999 по 2018 год.

"Мы потеряли спортсмена и тренера, который был символом своего вида спорта в Литве. Миндаугас Киерас буквально жил хоккеем и стремился передать эту любовь молодому поколению".Президент Литвы Гитанас Науседа

Его вспоминают как сурового хоккеиста, но вне льда он был заботливым семьянином с дружелюбным характером и теплой улыбкой.

На момент смерти Киерас был главным тренером действующих чемпионов Литвы – "Хоккейных панков Вильнюса".

В мае этого года он добился успеха в качестве помощника тренера мужской сборной Литвы, завоевав золотую медаль на ЧМ-2025 в группе B первого дивизиона в Таллине (Эстония).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Президент КФФ дал напутствие казахстанской сборной перед матчем с Уэльсом
Спорт
17:09, Сегодня
Президент КФФ дал напутствие казахстанской сборной перед матчем с Уэльсом
Солд-аут объявлен на матч Казахстан – Уэльс: важное про билеты, когда и где посмотреть трансляцию
Спорт
14:40, Сегодня
Солд-аут объявлен на матч Казахстан – Уэльс: важное про билеты, когда и где посмотреть трансляцию
Назван главный фаворит Лиги чемпионов-2025/26 с участием "Кайрата"
Спорт
14:21, Сегодня
Назван главный фаворит Лиги чемпионов-2025/26 с участием "Кайрата"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: