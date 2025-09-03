Трагически погиб легендарный литовский хоккеист Миндаугас Киерас

Международная федерация хоккея (IIHF) распространила информацию о гибели 45-летнего Миндаугаса Киераса, который умер в результате несчастного случая во время отдыха в Литве, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы IIHF, легендарный хоккеист погиб в результате катания на байдарке. Инцидент произошел во время отпуска в Литве, у него остались жена и двое детей.

Киерас, которого на Родине ласково называли "Минде", является рекордсменом по числу сыгранных матчей за мужскую сборную Литвы по хоккею. Защитник сыграл 100 раз в национальной команде, включая участие в 20-ти подряд чемпионатах мира с 1999 по 2018 год.

"Мы потеряли спортсмена и тренера, который был символом своего вида спорта в Литве. Миндаугас Киерас буквально жил хоккеем и стремился передать эту любовь молодому поколению". Президент Литвы Гитанас Науседа

Его вспоминают как сурового хоккеиста, но вне льда он был заботливым семьянином с дружелюбным характером и теплой улыбкой.

На момент смерти Киерас был главным тренером действующих чемпионов Литвы – "Хоккейных панков Вильнюса".

В мае этого года он добился успеха в качестве помощника тренера мужской сборной Литвы, завоевав золотую медаль на ЧМ-2025 в группе B первого дивизиона в Таллине (Эстония).