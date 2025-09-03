Назым Кызайбай и другие боксеры узнали соперников на чемпионате мира

В ночь на 4 сентября, в результате жеребьевки, определились соперники казахстанских боксеров на чемпионате мира в Ливерпуле, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в английском Ливерпуле стартует первый в истории совместный чемпионат мира 2025 по боксу среди мужчин и женщин. Соревнования пройдут на арене M&S Bank Arena и продлятся до 14 сентября. Это крупнейший турнир по олимпийскому боксу, когда-либо проходивший в Великобритании, участие в нем примут более 540 спортсменов из 66 национальных федераций.

Это первый чемпионат мира под эгидой новой международной федерации World Boxing, которая отныне будет заниматься Олимпийской квалификацией по боксу. Поэтому данные состязания – это первый этап на квалификацию на Олимпийские Игры 2028 в Лос-Анджелесе.

За Казахстан выступят 20 спортсменов – по 10 в мужской и женской сетке. Согласно результатам жребия, опубликованным на сайте организаторов, наши спортсмены получили следующих соперников:

Женщины:

До 48 кг. Назым Кызайбай получит победительницу боя Лам (Гонконг) – Сжелецки (Венгрия);

До 51 кг. Алуа Балкибекова встретится с победительницей боя Мун (Южная Корея) – Мансури (Алжир);

До 54 кг. Элина Базарова – Нигина Уктамова (Узбекистан);

До 57 кг. Карина Ибрагимова – Кузилоу (Греция);

До 60 кг. Виктория Графеева – Cадику (Косово);

До 65 кг. Аида Абикеева – Хамори (Венгрия);

До 70 кг. Наталья Богданова сразится с победительницей боя Тхоксом (Индия) – Фростхольм (Дания);

До 75 кг. Надежда Рябец – Ванг (Китай);

До 80 кг. Гульсая Ержан – Лесинцките (Латвия);

Свыше 80 кг. Елдана Талипова выйдет против победительницы боя Бакл (Англия) – Ле-Лок (Новая Зеландия).

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Мужчины:

До 50 кг. Санжар Ташкенбай – победитель боя Ешиш (Иордания) – Руни (Ирландия);

До 55 кг. Махмуд Сабырхан – победитель боя Ортис (Мексика) – Мохаммади (Бельгия);

До 60 кг. Бейбарыс Жексен –победитель боя Огайре (Филиппины) – Лай (Тайбэй);

До 65 кг. Ертуган Зейнуллинов – Грау (Франция);

До 70 кг. Торехан Сабырхан – Яише (Алжир);

До 75 кг. Сабыржан Аккалыков – победитель боя Ильюша (Украина) – Нурани (Иран);

До 80 кг. Нурбек Оралбай – победитель боя Эис (Германия) – Ражба (Украина);

До 85 кг. Бекзат Нурдаулетов – победитель боя Кушиташвили (Грузия) – Лескур (Хорватия);

До 90 кг. Сагындык Тогамбай – Окоу (Англия);

Свыше 90 кг. Айбек Оралбай – победитель боя Исламов (Туркмения)/Ильяс (Турция).

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Первый день чемпионата подарит казахстанским болельщикам бой Элины Базаровой с соперницей из Узбекистана, а также выход на ринг Сагындыка Тогамбая.

14 сентября казахстанский боксер Иван Дычко выступит в андеркарте вечера бокса Канело – Теренс Кроуфорд.