Спорт

Фанаты топовых клубов Европы выступили с заявлением в адрес ФИФА и УЕФА

Футбол Фанаты Ультиматум, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 15:01 Фото: Zakon.kz
Футбольные болельщики целого ряда ведущих европейских клубов обратились к ФИФА и УЕФА с просьбой не переносить матчи местных чемпионатов на стадионы других стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Football Supporters Europe,  в адрес ФИФА и УЕФА отправлено заявление, в котором группа фанатов "Баварии", "Арсенала", "Барселоны", "Атлетико", "Арсенала", "Челси", "МЮ", "Ливерпуля" и других команд призвала не допускать проведения игр чемпионатов в других странах.

"Футбол основан на наборе правил и принципов, вы играете с одними и теми же клубами дома и на выезде, а лучшая команда выигрывает лигу. Перенос матчей на чужую землю подрывает этот важный столп игры. Любое отклонение от существующих правил это извращение футбола ради развлечения и краткосрочной финансовой выгоды". Заявление Фанатов

Негодования любителей футбола европейских стран не беспочвенны, в последние годы ведущие лиги проводят свои матчи в США и в ряде стран Азии.   

"Клубы – это не развлекательные компании и не бродячие цирки. Они существуют ради блага своих сообществ и дают чувство принадлежности, а болельщики поколениями посещают их домашние матчи. Разрыв этой важной связи, даже временный, повредит культурные, социальные и локальные корни, которые придают нашей игре смысл. Идея перелета игроков, персонала, болельщиков и других через океаны ради матча абсурдна, непозволительна и экологически безответственна". Заявление фанатов

Болельщики призвали функционеров и все национальные ассоциации выполнять роль регуляторов игры, применять существующие правила, отклонять эти предложения, защищать целостность футбола, подтверждать приверженность европейской спортивной модели и делать так, чтобы футбол оставался частью наших сообществ, там, где ему место.

Пока ФИФА и УЕФА рассматривает просьбу любителей футбола, 4 сентября на европейской арене стартуют игры очередного тура отборочного раунда к ЧМ-2026.

Казахстанская сборная на "Астана Арене" встречается с Уэльсом, начало в 19:00.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
