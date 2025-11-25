Какие сражения ожидают фанатов в пятом туре Лиги чемпионов УЕФА

25 ноября стартуют матчи пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, где на обозрение болельщиков будет выставлен ряд интересных противостояний, сообщает Zakon.kz.

В расписании предстоящего тура запланированы 18 матчей, где особняком стоит битва в столице Англии, куда в гости к "Арсеналу" приедет немецкая "Бавария". Оба коллектива ныне возглавляют общую турнирную таблицу, набрав одинаковое количество очков – 12.

И в случае успеха одна из этих команд уже точно себе гарантирует место в плей-офф Лиги чемпионов.

Другим интригующим поединком у зрителей будет противоборство еще одной лондонской дружины – действующего победителя клубного чемпионата мира "Челси", который примет каталонскую "Барселону".

А весь расклад игр пятого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА выглядит следующим образом:

Внимание казахстанских болельщиков футбола будет приковано к датскому стадиону "Паркен", где местный "Копенгаген" встретится с нашим "Кайратом".

Прямая трансляция этого матча начнется в 22:45 по казахстанскому времени на телеканале Qazaqstan.

Нужно отметить, что подопечные Рафаэля Уразбахтина полетели в Данию в сопровождении алматинских полицейских.