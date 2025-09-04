Нуралы Алип выйдет в капитанской повязке на матч против Уэльса

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил стартовый состав на матч отборочного раунда к ЧМ-2026 против команды Уэльса, который начнется через считанные минуты, сообщает Zakon.kz.

Алиев назвал первые 11 игроков, которые начнут поединок с Уэльсом: Анарбеков, Малый, Алип (капитан), Кайыров, Касым, Оразов, Самородов, Вороговский, Кенжебек, Сатпаев, Касабулат.

На скамейке запасных своего шанса будут ждать: Шайзада, Сейсен, Жаксибаев, Мужиков, Чесноков, Караман, Жагоров, Халматов, Свиридов, Жумат, Астанов и Омиртаев.

Встреча между Казахстаном и Уэльсом пройдет на "Астана Арене", начало в 19:00. В первом матче, которая прошла 23 марта в Кардиффе (Уэльс), наши футболисты проиграли со счетом 1:3.