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Спорт

Казахстан назвал стартовый состав на матч с Уэльсом

Сборная Казахстана по футболу , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 23:34 Фото: kff.kz
Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч с Уэльсом, который начнется 23 марта в 00:45 по времени Астаны в Кардиффе в рамках отборочного этапа чемпионата мира – 2026, сообщает Zakon.kz.

В стартовую одиннадцатку вошли:

Вратарь:

  • Александр Заруцкий ("Кайрат").

Защитники:

  • Ян Вороговский ("Астана");
  • Марат Быстров ("Астана");
  • Александр Марочкин ("Астана");
  • Нуралы Алип ("Зенит", Россия);
  • Еркин Тапалов ("Кайрат").

Полузащитники:

  • Асхат Тагыберген ("Ордабасы");
  • Серикжан Мужиков ("Елимай");
  • Ислам Чесноков ("Тобол").

Нападающие:

  • Максим Самородов ("Ахмат", Россия);
  • Айбар Жаксылыков ("Кайсар").

Матч пройдет на стадионе "Кардифф Сити".

Ранее сборная Казахстана обыграла Кюрасао в товарищеском матче перед отбором на ЧМ-2026. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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