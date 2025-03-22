Казахстан назвал стартовый состав на матч с Уэльсом
Фото: kff.kz
Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч с Уэльсом, который начнется 23 марта в 00:45 по времени Астаны в Кардиффе в рамках отборочного этапа чемпионата мира – 2026, сообщает Zakon.kz.
В стартовую одиннадцатку вошли:
Вратарь:
- Александр Заруцкий ("Кайрат").
Защитники:
- Ян Вороговский ("Астана");
- Марат Быстров ("Астана");
- Александр Марочкин ("Астана");
- Нуралы Алип ("Зенит", Россия);
- Еркин Тапалов ("Кайрат").
Полузащитники:
- Асхат Тагыберген ("Ордабасы");
- Серикжан Мужиков ("Елимай");
- Ислам Чесноков ("Тобол").
Нападающие:
- Максим Самородов ("Ахмат", Россия);
- Айбар Жаксылыков ("Кайсар").
Матч пройдет на стадионе "Кардифф Сити".
Ранее сборная Казахстана обыграла Кюрасао в товарищеском матче перед отбором на ЧМ-2026.
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