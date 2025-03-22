Казахстан назвал стартовый состав на матч с Уэльсом

Фото: kff.kz

Сборная Казахстана объявила стартовый состав на матч с Уэльсом, который начнется 23 марта в 00:45 по времени Астаны в Кардиффе в рамках отборочного этапа чемпионата мира – 2026, сообщает Zakon.kz.

В стартовую одиннадцатку вошли: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kazakhstan national football team (@kff_team) Вратарь: Александр Заруцкий ("Кайрат"). Защитники: Ян Вороговский ("Астана");

Марат Быстров ("Астана");

Александр Марочкин ("Астана");

Нуралы Алип ("Зенит", Россия);

Еркин Тапалов ("Кайрат"). Полузащитники: Асхат Тагыберген ("Ордабасы");

Серикжан Мужиков ("Елимай");

Ислам Чесноков ("Тобол"). Нападающие: Максим Самородов ("Ахмат", Россия);

Айбар Жаксылыков ("Кайсар"). Матч пройдет на стадионе "Кардифф Сити". Ранее сборная Казахстана обыграла Кюрасао в товарищеском матче перед отбором на ЧМ-2026.



Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: