#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
537.91
628.87
6.6
Спорт

Казахстан с разгромным счетом проиграл Бельгии в квалификации ЧМ-2026

Казахстан – Бельгия, матч, футбол, чемпионат мира, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 01:38 Фото: qazsporttv.kz
В Брюсселе на стадионе "Лотто Парк" 7 сентября состоялся матч шестого тура европейского отбора к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Казахстана уступила Бельгии со счетом 0:6, сообщает Zakon.kz.

Счет был открыт на 42-й минуте Кевин Де Брёйне вывел хозяев вперед. Уже через две минуты Жереми Доку удвоил преимущество бельгийцев. После перерыва давление хозяев только усилилось: на 52-й минуте отличился Николас Раскин, а на 60-й Доку оформил дубль.

В концовке встречи Де Брёйне забил второй мяч (84-я минута), а итоговый результат установил Тома Мёнье на 87-й минуте.

После шести туров Казахстан с тремя очками занимает четвертое место в группе J. Бельгия набрала 10 очков и расположилась на второй позиции, отставая на одно очко от лидирующей Северной Македонии, при этом имея матч в запасе.

А ранее две казахстанские боксерши вышли в четвертьфинал чемпионата мира. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Али Алиев готов подать в отставку
Спорт
02:13, 08 сентября 2025
Али Алиев готов подать в отставку
Две казахстанские боксерши вышли в четвертьфинал чемпионата мира
Спорт
00:40, 08 сентября 2025
Две казахстанские боксерши вышли в четвертьфинал чемпионата мира
"Барыс" стартовал в КХЛ с сенсационной победы над финалистом прошлого сезона
Спорт
21:24, 07 сентября 2025
"Барыс" стартовал в КХЛ с сенсационной победы над финалистом прошлого сезона
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: