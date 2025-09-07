Казахстан с разгромным счетом проиграл Бельгии в квалификации ЧМ-2026

В Брюсселе на стадионе "Лотто Парк" 7 сентября состоялся матч шестого тура европейского отбора к чемпионату мира 2026 года, в котором сборная Казахстана уступила Бельгии со счетом 0:6, сообщает Zakon.kz.

Счет был открыт на 42-й минуте Кевин Де Брёйне вывел хозяев вперед. Уже через две минуты Жереми Доку удвоил преимущество бельгийцев. После перерыва давление хозяев только усилилось: на 52-й минуте отличился Николас Раскин, а на 60-й Доку оформил дубль.

В концовке встречи Де Брёйне забил второй мяч (84-я минута), а итоговый результат установил Тома Мёнье на 87-й минуте.

После шести туров Казахстан с тремя очками занимает четвертое место в группе J. Бельгия набрала 10 очков и расположилась на второй позиции, отставая на одно очко от лидирующей Северной Македонии, при этом имея матч в запасе.

А ранее две казахстанские боксерши вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

