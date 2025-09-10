#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.2
629.64
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
538.2
629.64
6.34
Спорт

Битва казахстанской боксерши в Ливерпуле завершилась нокдауном

Казахстанская боксерша, спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 03:40 Фото: КФБ
Казахстанская боксерша Гульсая Ержан провела поединок на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия) с Эсетой Флинт из Австралии, сообщает Zakon.kz.

На этапе 1/4 финала в весовой категории до 80 кг Гульсая уступила в первом раунде австралийке со счетом 5:0, а во время второго она также уверенно выиграла с таким же результатом.

Проведя третий раунд на высоком уровне, Флинт обеспечила себе выход в полуфинал турнира – 5:0. В конце третьего раунда казахстанке отсчитали нокдаун.

До этого Гульсая Ержан вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу в весовой категории до 80 кг. В поединке 1/8 финала она одержала победу над Иветой Лесинските из Литвы со счетом 3:2.

Чемпионат мира-2025 от World Boxing проходит с 4 по 14 сентября.

Ранее стало известно, что Алуа Балкибекова гарантировала себе медаль на ЧМ в Великобритании.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Еще две казахстанки гарантировали себе медаль ЧМ по боксу в Великобритании
Спорт
23:10, 10 сентября 2025
Еще две казахстанки гарантировали себе медаль ЧМ по боксу в Великобритании
Торехан Сабырхан вышел в полуфинал чемпионата мира в Великобритании
Спорт
23:04, 10 сентября 2025
Торехан Сабырхан вышел в полуфинал чемпионата мира в Великобритании
Алуа Балкибекова гарантировала себе медаль на ЧМ в Великобритании
Спорт
22:59, 10 сентября 2025
Алуа Балкибекова гарантировала себе медаль на ЧМ в Великобритании
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: