Битва казахстанской боксерши в Ливерпуле завершилась нокдауном

Казахстанская боксерша Гульсая Ержан провела поединок на чемпионате мира в Ливерпуле (Англия) с Эсетой Флинт из Австралии, сообщает Zakon.kz.

На этапе 1/4 финала в весовой категории до 80 кг Гульсая уступила в первом раунде австралийке со счетом 5:0, а во время второго она также уверенно выиграла с таким же результатом.

Проведя третий раунд на высоком уровне, Флинт обеспечила себе выход в полуфинал турнира – 5:0. В конце третьего раунда казахстанке отсчитали нокдаун.

До этого Гульсая Ержан вышла в 1/4 финала чемпионата мира по боксу в весовой категории до 80 кг. В поединке 1/8 финала она одержала победу над Иветой Лесинските из Литвы со счетом 3:2.

Чемпионат мира-2025 от World Boxing проходит с 4 по 14 сентября.

Ранее стало известно, что Алуа Балкибекова гарантировала себе медаль на ЧМ в Великобритании.