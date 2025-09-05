Месси оформил победный дубль и стал лучшим снайпером отбора ЧМ-2026

Ранним утром 5 сентября сборная Аргентины выиграла у команды Венесуэлы в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 со счетом 3:0, где Лионель Месси забил два гола, сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе, где счет открыл капитан чемпионов мира Месси.

Во втором тайме Лаутаро Мартинес удвоил преимущество хозяев поля. Спустя мгновение Лионель довел результат до разгрома – 3:0.

Эта встреча стала для Месси последней на домашнем поле за свою сборную. Благодаря дублю в ворота Венесуэлы 38-летний аргентинец набрал 11 очков в 12 матчах и стал лидером по результативным действиям в отборе на ЧМ-2026.

Вдобавок аргентинская дружина возглавляет турнирную таблицу зоны КОНМЕБОЛ с 38 очками и уже гарантировала себе первое место.

Сборная Аргентины является победителем катарского ЧМ-2022 по футболу.