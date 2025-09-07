Дубль Роналду принес крупную победу Португалии над Арменией в отборе на ЧМ-2026

Вечером 6 сентября сборная Португалии по футболу на выезде разгромила команду Армении со счетом 5:0 в рамках пятого тура отборочного цикла ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Данный матч проходил на республиканском стадионе в Ереване. Всю погоду в этой игре сделали звезды саудовского футбольного клуба "Аль-Наср".

Счет на 10-й минуте поединка открыл Жоау Феликс, спустя время голом отметился Криштиану Роналду. Вскоре Канселу довел результат до 3:0 и команды ушли на перерыв.

После отдыха Роналду оформил дубль, а Феликс забил свой второй мяч в этой игре.

В итоге 5:0, а Роналду забил свой 941-й и 942-й голы в карьере, из них 140 – за национальную сборную. Этими цифрами он обновил свой мировой рекорд, опережая главного конкурента Лионеля Месси на 26 мячей.

В свою очередь аргентинец пару дней назад также отличился двумя забитыми голами на уровне отборочных игр ЧМ-2026.