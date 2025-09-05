#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанка завоевала титул чемпионки мира по боксу

Балауса Муздиман выступила на вечере бокса, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 22:12 Фото: Instagram/muzdi___
Казахстанская боксерша Балауса Муздиман (8-0, 6 КО) выступила на вечере бокса в Алматы. Она вышла на ринг с представительницей Индии Мамтой Сингх (7-2-1, 4 КО), сообщает Zakon.kz.

Поединок прошел во втором наилегчайшем весе и был рассчитан на 10 раундов по две минуты. Также бой носил титульный характер: на кону стоял вакантный титул чемпионки мира по версии UBO. Бой завершился победой Муздиман техническим нокаутом в четвертом раунде. В первом, втором и четвертом раундах рефери отсчитал Сингх нокдаун.

В итоге казахстанка одержала девятую победу в профессиональной карьере и стала чемпионкой мира во втором наилегчайшем весе по версии UBO, тогда как Мамта Сингх потерпела третье поражение на профи-ринге.

Ранее сообщалось, что казахстанская боксерша Элина Базарова провела первый поединок на чемпионате мира в Ливерпуле.

