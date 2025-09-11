#АЭС в Казахстане
Спорт

Казахстанский тяжеловес задал планку на ЧМ по боксу

Казахстанец, Айбек Оралбай, бокс, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 07:59 Фото: НОК РК
В Ливерпуле на чемпионате мира по боксу под эгидой World Boxing проходят четвертьфинальные поединки, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в весовой категории свыше 90 кг на ринг вышел казахстанец Айбек Оралбай. Его соперником в 1/4 финала стал Лука Пратлячич (Хорватия).

По итогам трех раундов победу единогласным решением судей (5:0) одержал Оралбай.

Таким образом, Оралбай в полуфинале встретится с кубинцем Хулио Сезаром Ла Крусом. Ранее сообщалось, что казахстанский боксер совершил прорыв в Ливерпуле.

Аксинья Титова
