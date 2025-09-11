Казахстанский тяжеловес задал планку на ЧМ по боксу

В Ливерпуле на чемпионате мира по боксу под эгидой World Boxing проходят четвертьфинальные поединки, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, в весовой категории свыше 90 кг на ринг вышел казахстанец Айбек Оралбай. Его соперником в 1/4 финала стал Лука Пратлячич (Хорватия).

<br>

По итогам трех раундов победу единогласным решением судей (5:0) одержал Оралбай.

Таким образом, Оралбай в полуфинале встретится с кубинцем Хулио Сезаром Ла Крусом. Ранее сообщалось, что казахстанский боксер совершил прорыв в Ливерпуле.