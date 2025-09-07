#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.91
628.87
6.6
Спорт

Две казахстанские боксерши вышли в четвертьфинал чемпионата мира

Карина Ибрагимова, бокс, чемпионата мира, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 00:27 Фото: Сали Сабиров/пресс-служба НОК Казахстана
Казахстанская спортсменка Карина Ибрагимова 7 сентября успешно преодолела стадию 1/8 финала на чемпионате мира по боксу, который проходит в Ливерпуле (Великобритания), сообщает Zakon.kz.

В поединке Ибрагимова встретилась с британской боксеркой Элисон Глин и одержала уверенную победу единогласным решением судей. С первых раундов казахстанка захватила инициативу и смогла сохранить преимущество до конца боя.

Таким образом, Ибрагимова вышла в четвертьфинал мирового первенства и продолжит борьбу за медали турнира.

Также сообщается, что представительница женской сборной Казахстана Наталья Богданова успешно начала чемпионат мира в Ливерпуле.

Наша соотечественница удачно выступила в 1/8 финала в весовой категории до 70 кг. Наталья Богданова на этом этапе встретилась с индийской спортсменкой Санамачей Чокчом. Она самого первого раунда взяла инициативу в свои руки и отправила соперницу в нокдаун.

Сохранив преимущество до конца боя, казахстанская боксерша одержала победу со счетом 5:0 и вышла в четвертьфинал.

А ранее "Барыс" стартовал в КХЛ с сенсационной победы над финалистом прошлого сезона.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
"Барыс" стартовал в КХЛ с сенсационной победы над финалистом прошлого сезона
Спорт
21:24, 07 сентября 2025
"Барыс" стартовал в КХЛ с сенсационной победы над финалистом прошлого сезона
Казахстанец выиграл "бронзу" на этапе Кубка FIS по прыжкам с трамплина
Спорт
19:20, 07 сентября 2025
Казахстанец выиграл "бронзу" на этапе Кубка FIS по прыжкам с трамплина
Али Алиев: Постараемся подготовить сюрпризы для сборной Бельгии
Спорт
14:15, 07 сентября 2025
Али Алиев: Постараемся подготовить сюрпризы для сборной Бельгии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: