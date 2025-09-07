Две казахстанские боксерши вышли в четвертьфинал чемпионата мира
В поединке Ибрагимова встретилась с британской боксеркой Элисон Глин и одержала уверенную победу единогласным решением судей. С первых раундов казахстанка захватила инициативу и смогла сохранить преимущество до конца боя.
Таким образом, Ибрагимова вышла в четвертьфинал мирового первенства и продолжит борьбу за медали турнира.
Также сообщается, что представительница женской сборной Казахстана Наталья Богданова успешно начала чемпионат мира в Ливерпуле.
Наша соотечественница удачно выступила в 1/8 финала в весовой категории до 70 кг. Наталья Богданова на этом этапе встретилась с индийской спортсменкой Санамачей Чокчом. Она самого первого раунда взяла инициативу в свои руки и отправила соперницу в нокдаун.
Сохранив преимущество до конца боя, казахстанская боксерша одержала победу со счетом 5:0 и вышла в четвертьфинал.
А ранее "Барыс" стартовал в КХЛ с сенсационной победы над финалистом прошлого сезона.