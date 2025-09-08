Токаев поручил продолжить приватизацию футбольных клубов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года выступил с ежегодным Посланием народу в правительстве, во время которого заявил о необходимости усилить работу по приватизации футбольных клубов, передает корреспондент Zakon.kz.

"Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице предпринимателей. За это я им выражаю благодарность. Но коммерциализацию футбола нужно продолжать. Без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развития", – сказал Токаев. Глава государства призвал рассматривать профессиональный спорт как бизнес-индустрию, которая в современном мире приносит солидный доход. Ранее Токаев поручил создать в стране центр регуляторного воздействия.

