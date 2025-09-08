#АЭС в Казахстане
Спорт

Токаев поручил продолжить приватизацию футбольных клубов

Центральный стадион Алматы, Центральный стадион в Алматы, ФК Кайрат, матч, футбол, футбольный клуб Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:37 Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года выступил с ежегодным Посланием народу в правительстве, во время которого заявил о необходимости усилить работу по приватизации футбольных клубов, передает корреспондент Zakon.kz.
"Сегодня четыре казахстанских футбольных клуба обрели своих хозяев в лице предпринимателей. За это я им выражаю благодарность. Но коммерциализацию футбола нужно продолжать. Без этого, как показывает мировая практика, футбол в Казахстане не получит развития", – сказал Токаев.

Глава государства призвал рассматривать профессиональный спорт как бизнес-индустрию, которая в современном мире приносит солидный доход.

Ранее Токаев поручил создать в стране центр регуляторного воздействия.

Азамат Сыздыкбаев
