Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая со своим ежегодным Посланием народу, заявил, что стране нужны высококвалифицированные, хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что объявил 2025 год Годом рабочих профессий.

"На сегодняшний день по стране открыты тысячи вакансий в самых разных сферах, причем с достаточно высокой заработной платой. Эти рабочие места заполняют иностранные граждане. Каждый год у нас выпускаются тысячи инженеров, строителей, аграриев, на обучение которых государство выделяет значительные средства", – сказал Токаев.

Однако, по его словам, многие из них не работают по профессии, а выбирают быстрые заработки, не требующие специальных знаний.

"Конечно, нет плохой работы, каждый честный труд важен, но такая тенденция не несет большой пользы ни для конкретного человека, ни для всей страны. Государство должно создавать такие условия, чтобы люди стремились попасть на производство, работать в реальном секторе экономики. Одна из ключевых задач – повышение авторитета специалистов рабочих профессий, обеспечение достойной оплаты их труда", – добавил глава государства.

Сегодня Токаев также поручил продолжить приватизацию футбольных клубов.