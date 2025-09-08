#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.91
628.87
6.6
Общество

Иностранцы заполняют рабочие места казахстанцев – Токаев

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 12:44 Фото: МИД РК
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая со своим ежегодным Посланием народу, заявил, что стране нужны высококвалифицированные, хорошо подготовленные специалисты рабочих профессий, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что объявил 2025 год Годом рабочих профессий.

"На сегодняшний день по стране открыты тысячи вакансий в самых разных сферах, причем с достаточно высокой заработной платой. Эти рабочие места заполняют иностранные граждане. Каждый год у нас выпускаются тысячи инженеров, строителей, аграриев, на обучение которых государство выделяет значительные средства", – сказал Токаев.

Однако, по его словам, многие из них не работают по профессии, а выбирают быстрые заработки, не требующие специальных знаний.

"Конечно, нет плохой работы, каждый честный труд важен, но такая тенденция не несет большой пользы ни для конкретного человека, ни для всей страны. Государство должно создавать такие условия, чтобы люди стремились попасть на производство, работать в реальном секторе экономики. Одна из ключевых задач – повышение авторитета специалистов рабочих профессий, обеспечение достойной оплаты их труда", – добавил глава государства.

Сегодня Токаев также поручил продолжить приватизацию футбольных клубов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Общество
13:05, Сегодня
На Казахстан надвигается циклон с дождями и заморозками
Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев
Общество
12:41, Сегодня
Каждый казахстанец должен быть государственником и патриотом – Токаев
"Зачем работать, если можно жить на пособия?": Токаев о перегибах в соцподдержке
Общество
12:38, Сегодня
"Зачем работать, если можно жить на пособия?": Токаев о перегибах в соцподдержке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: