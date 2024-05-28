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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории четырех чемпионатов

Футбол Лучший Форвард, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2024 09:42 Фото: Instagram/alnassr
Форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду признан первым в истории футболистом, кто стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран, сообщает Zakon.kz.

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Это стало известно после того, как в завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий "Аль-Насра" оформил 35 голов в 31 матче, что позволило ему занять первое место в списке лучших снайперов турнира.

За всю свою карьеру Роналду также признавался лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Тем самым португалец стал первым игроком в истории мирового футбола, которому удалось достичь такого показателя в четырех высших лигах разных стран.


В ночь на 28 мая Криштиану Роналду в заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" записал на свой счет дубль, это его 34-й и 35-й голы за "Аль-Наср" в сезоне. 

"Я не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной". Криштиану Роналду

В итоге португалец установил новый рекорд Саудовской лиги по забитым мячам за один сезон, улучшив показатель форварда "Аль-Иттихада" – Абдерразака Амдаллу (34).

39-летний нападающий за все время выступления за "Аль-Наср" накопил 79 очков в 69 играх, а всего он забил 64 гола и сделал 15 результативных ассистов за клуб во всех турнирах. 

10 дней назад Роналду отметился еще одним рекордом в саудовском футболе, когда сделал 44-е результативное действие. 

К тому же лидер сборной Португалии вскоре в очередной раз может вписать себя в историю мирового футбола, когда выступит на Евро-2024.  

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