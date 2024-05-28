Роналду стал лучшим бомбардиром в истории четырех чемпионатов

Форвард саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду признан первым в истории футболистом, кто стал лучшим бомбардиром в высших лигах четырех стран, сообщает Zakon.kz.

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Это стало известно после того, как в завершившемся сезоне чемпионата Саудовской Аравии нападающий "Аль-Насра" оформил 35 голов в 31 матче, что позволило ему занять первое место в списке лучших снайперов турнира.

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵



Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥



The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

За всю свою карьеру Роналду также признавался лучшим бомбардиром сезона в АПЛ, Ла Лиге и Серии А. Тем самым португалец стал первым игроком в истории мирового футбола, которому удалось достичь такого показателя в четырех высших лигах разных стран.





В ночь на 28 мая Криштиану Роналду в заключительном туре чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттихада" записал на свой счет дубль, это его 34-й и 35-й голы за "Аль-Наср" в сезоне.

"Я не гонюсь за рекордами, это рекорды гонятся за мной". Криштиану Роналду

В итоге португалец установил новый рекорд Саудовской лиги по забитым мячам за один сезон, улучшив показатель форварда "Аль-Иттихада" – Абдерразака Амдаллу (34).

39-летний нападающий за все время выступления за "Аль-Наср" накопил 79 очков в 69 играх, а всего он забил 64 гола и сделал 15 результативных ассистов за клуб во всех турнирах.

10 дней назад Роналду отметился еще одним рекордом в саудовском футболе, когда сделал 44-е результативное действие.

К тому же лидер сборной Португалии вскоре в очередной раз может вписать себя в историю мирового футбола, когда выступит на Евро-2024.