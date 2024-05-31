Наставник "Байера" раскрыл секреты своей тренерской деятельности

Открытием прошедшего футбольного сезона в Европе несомненно стал немецкий клуб "Байер" со своим главным тренером – испанцем Хаби Алонсо, сообщает Zakon.kz.

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Экс-звезда сборной Испании, ныне рулевой "аптекарей" вывел свою команду на достаточно высокий уровень всего лишь за один год. "Байер" в этом сезоне добился невиданных ранее высот на европейском футбольном небосклоне.

Конечно, огромная в этом заслуга Хаби Алонсо, который раскрыл свои чемпионские качества тренера на пути к победам.



"Я многому научился у всех своих тренеров и позаимствовал для себя, как начинающего специалиста. К примеру, Бенитес это тактика, как вписаться в игру, как помочь и что делать. Гвардиола говорит "Мы будем играть вот так, и произойдет вот это". У Моуринью я бы выделил его силу и коммуникативные навыки. От Арагонеса у меня осталась убежденность и умение определить, чего я хочу. Дель Боске научил меня беспокоиться именно о том, о чем нужно беспокоиться в допустимом масштабе. Анчелотти отлично передал, что такое хороший футбол и что нужно делать". Главный тренер ФК "Байер" Хаби Алонсо

Свою тренерскую карьеру Алонсо начинал в молодежной команде мадридского "Реала" в 2018 году. А "Байер" возглавил два года назад.

"То, что я знаком с разными чемпионатами, позволяет мне быстро адаптироваться. Нужно сформировать свое собственное я. Можно идентифицировать себя с тем или иным человеком, но всегда опираясь на свой характер". Хаби Алонсо

14 апреля "фармацевты" стали чемпионами Германии, впервые в своей 120-летней истории. А на прошлой неделе команда Алонсо оформила первый золотой дубль в Бундеслиге.

А 28 мая Хаби Алонсо получил приз лучшего тренера Европы на Globe Soccer Awards-2024.