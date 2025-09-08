#АЭС в Казахстане
#Интересное
Спорт

Казахстанка оставила без награды боксершу из Южной Кореи

Казахстанская боксерша, ринг, шлем, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 02:59 Фото: Instagram/abikeevaaida
Казахстанская боксерша Аида Абикеева провела второй бой на чемпионате мира по боксу 2025 года, проходящем в Ливерпуле (Англия), сообщает Zakon.kz.

На стадии 1/8 финала в весовой категории до 65 кг Аида провела поединок с Сук Ён Кан (Южная Корея).

Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу представительницы Казахстана.

Таким образом, казахстанка вышла в 1/4 финала и продолжает борьбу за медали, а Сук Ён Кан завершила выступление на чемпионате мира без награды.

Отметим, что на последнем чемпионате мира в марте 2025 года Аида Абикеева выиграла золото. Тот турнир проходил под эгидой международной боксёрской ассоциации (IBA), а текущий организует World Boxing.

Ранее выяснилось что две казахстанские боксерши вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Аксинья Титова
