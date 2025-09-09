Футболисты Италии провели драматичный матч с двумя автоголами

В ночь на 9 сентября в рамках отборочных игр ЧМ-2026 по футболу состоялся один из интересных по накалу страстей поединков, где было забито девять голов, и при этом победители матча забили два мяча в свои ворота, сообщает Zakon.kz.

Случай был зафиксирован на встрече команд Италии и Израиля. Матч, который прошел на нейтральном поле в венгерском городе Дебрецен, завершился в пользу итальянцев со счетом 5:4.

Для "Скуадра Адзурры" игра началась не так уж радужно, Мануэль Локателли срезал мяч в собственные ворота. До перерыва Мойзе Кин успел забить ответный гол.

Во втором тайме Дор Перец вновь вывел израильскую команду вперед. Спустя мгновение все тот же Кин снова восстановил равновесие и стал автором дубля.

Вскоре Маттео Политано и Джакомо Распадори упрочили преимущество итальянской сборной (4:2). Но они рано начали радоваться, самое интересное началось на 87-й минуте, когда Алессандро Бастони отличился еще одним автоголом.

А Дор Перец на 90-й минуте довел результат до 4:4. С таким положением дел не согласился Сандро Тонали, который спустя минуту дальним ударом вырвал победу для итальянцев (5:4).

Одним из ценных игроков матча стал итальянский форвард саудовской "Аль-Кадисии" Матео Ретеги, который оформил три голевые передачи.

"Было настоящее убийство, это самая безумная игра, в которой участвовал как тренер. Но это моя проблема, а не игроков. Если хотим играть в определенный футбол, то должны становиться лучше. Действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку, именно этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывали на контратаках. Нам нужно научиться быть самобытной командой. Не можем продолжать пропускать такие легкие голы. Нужно улучшить и отладить игру как можно скорее. Эта команда не имеет права быть без прочного фундамента". Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо

После успеха над Израилем команда Дженнаро Гаттузо поднялась на второе место в группе I квалификации ЧМ-2026 с активом в девять очков. Здесь лидирует Норвегия (12).

Стоит подчеркнуть, что Италия второй день чествует своих героев. Если накануне порадовали футболисты, то днем ранее похвалы удостоились волейболистки этой страны, которые стали лучшими на ЧМ-2025 в Таиланде.