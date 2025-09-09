#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
Спорт

Зангар Нурланулы ворвался в топ-25 мирового юниорского рейтинга

Теннис 25 Ракетка Мира, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2025 20:05 Фото: Instagram/nurlanuly_zangar
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный юниорский рейтинг, который оказался успешным для 17-летнего казахстанского игрока Зангара Нурланулы, сообщает Zakon.kz.

Молодой представитель Туркестанской области совершил солидный прорыв, поднявшись на 29 позиций вверх, и сейчас занимает 25-ю строчку рейтинга ITF Juniors. В его активе ныне 1356,5 очка.

Этот прыжок Нурланулы стал возможным после недавнего выхода в полуфинал юниорского US Open.

Теперь Зангар получил статус первой ракетки Казахстана по юниорам. Прежний лидер Амир Омарханов сейчас на второй позиции в стране, а в мире у него 28-я ступень (1322,25).

Нужно отметить, что карагандинец не принимал участия в Открытом чемпионате США.

А Зангар Нурланулы с достоинством защитил честь страны на кортах Нью-Йорка, добравшись до 1/2 финала одиночного разряда, где его смог остановить только лучший юниор мира Иван Иванов (Болгария).  

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
