Зангар Нурланулы ворвался в топ-25 мирового юниорского рейтинга

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала обновленный юниорский рейтинг, который оказался успешным для 17-летнего казахстанского игрока Зангара Нурланулы, сообщает Zakon.kz.

Молодой представитель Туркестанской области совершил солидный прорыв, поднявшись на 29 позиций вверх, и сейчас занимает 25-ю строчку рейтинга ITF Juniors. В его активе ныне 1356,5 очка.

Этот прыжок Нурланулы стал возможным после недавнего выхода в полуфинал юниорского US Open.

Теперь Зангар получил статус первой ракетки Казахстана по юниорам. Прежний лидер Амир Омарханов сейчас на второй позиции в стране, а в мире у него 28-я ступень (1322,25).

Нужно отметить, что карагандинец не принимал участия в Открытом чемпионате США.

А Зангар Нурланулы с достоинством защитил честь страны на кортах Нью-Йорка, добравшись до 1/2 финала одиночного разряда, где его смог остановить только лучший юниор мира Иван Иванов (Болгария).