Казахстанские теннисисты ворвались в ТОП-100 мирового юниорского рейтинга

Международная федерация тенниса (ITF) представила обновленную версию юниорского рейтинга в одиночном разряде. Казахстанские теннисисты заметно улучшили свои позиции, сообщает Zakon.kz.

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После успеха на турнире ITF Juniors J300 в Южной Корее Амир Омарханов совершил стремительный рывок на 100 позиций и теперь занимает 100-е место. Также в табеле о рангах взлетела Асылжан Арыстанбекова, расположившись на 88-й строчке (+13). Поднялась в рейтинге и Айя Нупбай – 159 (+36).

Ранее определился состав женской сборной Казахстана на финал Кубка Билли Джин Кинг.