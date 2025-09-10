Анчелотти уверен в успехе бразильской сборной на ЧМ-2026 по футболу

Самая титулованная сборная мира по футболу, сборная Бразилии, завершила отборочный цикл гостевым поражением от Боливии со счетом 1:0 и заняла итоговое пятое место в турнирной таблице, сообщает Zakon.kz.

По информации Globo, несмотря на неудачу в последней игре, главный тренер "пентакампионов", знаменитый итальянский специалист Карло Анчелотти с большим оптимизмом смотрит на шансы выиграть шестой титул для Бразилии.

"По крайней мере, это наша главная цель. Учитывая игру бразильской команды в целом, абсолютно уверен, что на чемпионате мира мы выступим успешно и будем биться в каждом матче. Против Боливии игроки выложились на полную, матч был очень сложным и тяжелым, как технически, так и физически. Дал возможность другим футболистам, которые не вышли на поле в прошлом матче с Чили". Карло Анчелотти

В итоге Бразилия завершила отборочный турнир поражением от Боливии – 0:1. Единственный гол в матче забил Мигелито – форвард клуба "Америка-МГ".

Благодаря этому результату подопечные Анчелотти заняли пятое место с 28 очками. А боливийцы расположились на седьмой позиции и теперь ждут соперника по стыковым играм ЧМ-2026.