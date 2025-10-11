#АЭС в Казахстане
Спорт

Как выглядит турнирное положение сборной Казахстана на ЧМ-2026 после триумфа над Лихтенштейном

Сборная Казахстана по футболу, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 05:59 Фото: Instagram/kff_team
Сборная Казахстана по футболу дважды выиграла в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. В Астане подопечные Талгат Байсуфинов обошли сборную Лихтенштейна со счетом 4:0, сообщает Zakon.kz.

По данным sportarena.kz, до этого сборная Казахстана потерпела поражение в гостях от бельгийцев (0:6), уступила Уэльсу дома (0:1) и в гостях (1:3), в Астане проиграла Северной Македонии (0:1) и на выезде обыграла Лихтенштейн (2:0).

После шести игр национальная команда с шестью баллами занимает четвертое место в группе "J". Лидирует в группе Северная Македония – 12 очков в шести играх. На второй строчке сборная Бельгии – 11 очков в пяти матчах.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 13 октября в гостях против команды Северной Македонии.

Ранее мы подробно писали о том, как Казахстан с разрывным счетом обыграл Лихтенштейн в отборочном турнире ЧМ-2026 по футболу.

Аксинья Титова
