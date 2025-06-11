Бразилия одержала первую победу с Анчелотти и вышла на ЧМ-2026

Фото: Instagram/cbf_futebol

Рано утром 11 июня сборная Бразилии по футболу дома обыграла Парагвай со счетом 1:0 в рамках матча отборочного раунда ЧМ-2026. Этот успех стал первым для нового наставника пятикратных чемпионов мира – итальянца Карло Анчелотти, сообщает Zakon.kz.

Обыграв Парагвай, подопечные Карло Анчелотти гарантировали себе путевку в финальную часть ЧМ-2026. За два тура до окончания квалификационных состязаний Бразилия накопила 25 очков и занимает в турнирной таблице южноамериканской зоны второе место. Что касается домашнего поединка против Парагвая, то здесь "Селесао" добился успеха благодаря единственному голу Винисиуса Жуниора на 44-й минуте. В ночь на 11 июня также прошел ряд игр 16-го тура отбора к ЧМ-2026. Уругвай победил Венесуэлу – 2:0, Аргентина в меньшинстве сыграла вничью с Колумбией – 1:1. Днем ранее свой матч квалификационного этапа мирового первенства сыграла и сборная Казахстана, которая дома уступила Северной Македонии – 0:1.

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