Спорт

Еще две казахстанки гарантировали себе медаль ЧМ по боксу в Великобритании

еще две казахстанки гарантировали себе медаль ЧМ по боксу, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 23:10 Фото: olympic.kz
Казахстанка Виктория Графеева гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу в Ливерпуле. Спортсменка уже попала в число призеров в весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz.

В четвертьфинале Виктория одержала уверенную победу над Ситорой Турдибековой из Узбекистана.

Таким образом, Графеева вышла в полуфинал и завершила ЧМ как минимум с бронзовой медалью.

Кроме того, представительница команды Казахстана по боксу Елдана Талипова начала свое выступление с четвертьфинала. В первом поединке ей противостояла Элин Даниэль Ли-Ло (Новая Зеландия).

Фото: olympic.kz

Талипова доминировала в ринге и в итоге победила решением судей, пробившись в полуфинал ЧМ в весовой категории свыше 80 кг.

Ранее Алуа Балкибекова гарантировала себе медаль на чемпионате мира в Великобритании.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
