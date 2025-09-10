Еще две казахстанки гарантировали себе медаль ЧМ по боксу в Великобритании
Фото: olympic.kz
Казахстанка Виктория Графеева гарантировала себе медаль чемпионата мира по боксу в Ливерпуле. Спортсменка уже попала в число призеров в весовой категории до 60 кг, сообщает Zakon.kz.
В четвертьфинале Виктория одержала уверенную победу над Ситорой Турдибековой из Узбекистана.
Таким образом, Графеева вышла в полуфинал и завершила ЧМ как минимум с бронзовой медалью.
Кроме того, представительница команды Казахстана по боксу Елдана Талипова начала свое выступление с четвертьфинала. В первом поединке ей противостояла Элин Даниэль Ли-Ло (Новая Зеландия).
Фото: olympic.kz
Талипова доминировала в ринге и в итоге победила решением судей, пробившись в полуфинал ЧМ в весовой категории свыше 80 кг.
Ранее Алуа Балкибекова гарантировала себе медаль на чемпионате мира в Великобритании.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript