Казахстанским чемпионам по боксу вручили сертификаты до 100 тысяч долларов

В Астане 19 сентября состоялась церемония награждения национальной сборной по боксу, завоевавшей первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира под эгидой World Boxing в Ливерпуле, сообщает Zakon.kz.

Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов поздравил спортсменов и их тренеров, отметив, что успех сборной стал "источником вдохновения для молодого поколения". По его словам, государство намерено укреплять позиции Казахстана в мировом боксе.

"В настоящее время мы разрабатываем концепцию развития бокса на 2026–2030 годы. В ближайшее время начнет работу Национальный спортивный университет, где будет создана кафедра бокса с современными залами и четырьмя рингами. Это создаст условия для подготовки спортсменов международного уровня", – заявил министр.

По итогам чемпионата мира сборная Казахстана завоевала семь золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. Среди чемпионов – Санжар Ташкенбай, Махмуд и Торехан Сабырханы, Айбек Оралбай, Назым Кызайбай, Алуа Балкыбекова, Виктория Графеева. Призерами стали Аида Абикеева, Наталья Богданова и Елдана Талипова.

Президент Федерации бокса Казахстана Шахмурат Муталип получил нагрудный знак "Құрметті спорт қызметкері". Ряд представителей федерации и тренерского штаба были отмечены грамотами, благодарственными письмами и денежными премиями. Спортсмены получили денежные сертификаты от 30 до 100 тысяч долларов.

Особо были награждены врачи и специалисты медицинской команды.

