Спорт

Хочет ли Мбаппе видеть Зидана на посту наставника французской сборной

Футбол Комент Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2025 16:59 Фото: Instagram/k.mbappe
В последнее время часто поднимается вопрос, кто же придет на замену Дидье Дешаму на пост главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026. По мнению экспертов, главным кандидатом на эту должность должен стать легендарный Зинедин Зидан, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета L’Équipe, подобного мнения также придерживается лидер "Реала" и "трехцветных" – форвард Килиан Мбаппе.

26-летний футболист не против прихода своего легендарного соотечественника на этот пост, но с другой стороны отметил, что сейчас мало об этом думает и зациклен на нынешних результатах своей сборной.

"Стараюсь думать об этом как можно меньше, считаю, что нужно Дешаму позволить завершить работу в максимально здоровой обстановке. Что касаемо Зидана, никто не откажет ему, только он сам может это сделать. Если он придет, это прекрасно, если кто-то другой – тоже хорошо. Но Зидан единственный в истории французского футбола, у кого есть почти все права". Килиан Мбаппе

Капитан сборной Франции прекрасно начал новый сезон, забив пять голов за последние пять матчей, три за "сливочных" и два в рамках отбора ЧМ-2026.

Что касаемо Зинедина Зидана, то он уже долгое время находится без работы, несмотря на многочисленные приглашения от топовых команд мира.

Сам же 53-летний специалист изначально стремился быть главным тренером французской дружины.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
