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Зидана признали лучшим игроком в истории французского футбола

Зидана признали лучшим игроком в истории французского футбола Фото: Instagram/zidane
Знаменитый футболист, а ныне безработный тренер Зинедин Зидан получил звание лучшего игрока в истории Франции по версии авторитетного журнала FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

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51-летний Зидан возглавил список из 32 лучших французских игроков. Франция дала мировому футболу множество высококлассных спортсменов, но первое место среди них заслуженно занимает "Зизу". Зидан обошел в рейтинге даже легендарного француза Мишеля Платини, занявшего второе место. Призовую тройку замкнул экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри.

Футбол Лучший игрок

Фото: Instagram/thierry.h12

В топ-10 лучших французских игроков вошли также такие известные футболисты, как Патрик Виейра, Эрик Кантона, Лилиан Тюрам, Марсель Десайи, Килиан Мбаппе, Карим Бензема и Франк Рибери. 

Далее в списке идут другие мастера кожаного мяча, которые оставили свой след в истории мирового футбола. Это в том числе Лоран Блан (11-е место), Дидье Дешам (12), Жан-Пьер Папен (16), Оливье Жиру (17), Жан Тигана (19), Антуан Гризманн (21), Давид Трезеге (25), Патрис Эвра (27) и Николя Анелька (31).

Журнал FourFourTwo недавно также признал Зидана лучшим футболистом 1990-х годов.

Куандык Шынасилов
Карим Бензема Зидан Зинедин Мбаппе Килиан
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