Мбаппе забил пять голов за пять матчей нового сезона

Обладатель "Золотой бутсы" прошлого сезона, французский форвард Килиан Мбаппе, за один месяц нового сезона отметился снайперскими качествами, забив 5 голов в 5 матчах за "Реал" и сборную Франции, сообщает Zakon.kz.

В очередной раз своей меткостью игрок "Реала" отличился в ночь на 10 сентября, когда забил за свою сборную в домашнем поединке с Исландией в рамках квалификации ЧМ-2026

Нападающий сравнял счет в этой игре ударом с одиннадцатиметровой точки. Само же противоборство закончилось викторией хозяев поля – 2:1.

Мбаппе отличился во втором матче подряд за Францию, на прошлой неделе Килиан поразил ворота Украины.

Здесь нужно отметить, что в новом сезоне Мбаппе выходил на поле пять раз: в майке "сливочных" (3) и сборной Франции (2), где забил пять голов.

К тому же гол Мбаппе в ворота исландской команды стал для него 52-м за Францию. Нападающий обошел своего знаменитого соотечественника Тьери Анри (51).

Впереди остается только лучший снайпер в истории французской сборной Оливье Жиру (57), который совсем недавно вернулся на Родину из МЛС – в команду "Лилль".