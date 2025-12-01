#АЭС в Казахстане
Спорт

"Лялечка": архивное фото звездного вратаря "Кайрата" умилило фанатов

вратарь ФК &quot;Кайрат&quot; и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 15:07 Фото: Instagram/f.c.kairat
Вратарь сборной Казахстана и футбольного клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков умилил поклонников, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 30 ноября 2025 года, в Instagram алматинского ФК была опубликована архивная фотография звездного голкипера.

"В этот день 5 лет назад 17-летний Темирлан Анарбеков дебютировал за "Кайрат". Это произошло в матче 22-тура Премьер-лиги против "Тараза" (0:1)", – говорится под публикацией.

Фанаты 22-летнего Анарбекова в комментариях пожелали ему удачи и здоровья:

  • "Лялечка".
  • "Терминатор".
  • "Он же стена".
  • "Золотой мальчик".
  • "Министр обороны!"
  • "Проделана большая работа".
  • "Момент, когда началась история".
  • "Пусть твое будущее будет великим, Темирлан".
  • "Этот парень далеко пойдет, ему неинтересны подарки... У него есть цели и миссия!"
  • "Темирлан, пусть тебе сопутствует удача! Продолжай становиться знаменитым вратарем!"
  • "Желаю тебе крепкого здоровья! Пусть в Казахстане становится больше таких вратарей, как ты!"
  • "Ты – сильный вратарь, просто нет слов. Раньше я не следила за играми "Кайрата", а сейчас смотрю только из-за тебя".
  • "Оказывается, тогда он был совсем ребенком. Закалился, стал профессиональным голкипером. За этой победой стоит столько труда и заслуга тренера".

"Оба такие милашки": Темирлан Анарбеков и Дастан Сатпаев покорили фанатов

Ранее мы писали, что Темирлан Анарбеков вошел в список лучших футболистов Лиги чемпионов. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
