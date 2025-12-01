"Лялечка": архивное фото звездного вратаря "Кайрата" умилило фанатов

Вратарь сборной Казахстана и футбольного клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков умилил поклонников, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 30 ноября 2025 года, в Instagram алматинского ФК была опубликована архивная фотография звездного голкипера.

"В этот день 5 лет назад 17-летний Темирлан Анарбеков дебютировал за "Кайрат". Это произошло в матче 22-тура Премьер-лиги против "Тараза" (0:1)", – говорится под публикацией.

Фанаты 22-летнего Анарбекова в комментариях пожелали ему удачи и здоровья:

"Лялечка".

"Терминатор".

"Он же стена".

"Золотой мальчик".

"Министр обороны!"

"Проделана большая работа".

"Момент, когда началась история".

"Пусть твое будущее будет великим, Темирлан".

"Этот парень далеко пойдет, ему неинтересны подарки... У него есть цели и миссия!"

"Темирлан, пусть тебе сопутствует удача! Продолжай становиться знаменитым вратарем!"

"Желаю тебе крепкого здоровья! Пусть в Казахстане становится больше таких вратарей, как ты!"

"Ты – сильный вратарь, просто нет слов. Раньше я не следила за играми "Кайрата", а сейчас смотрю только из-за тебя".

"Оказывается, тогда он был совсем ребенком. Закалился, стал профессиональным голкипером. За этой победой стоит столько труда и заслуга тренера".

