"Лялечка": архивное фото звездного вратаря "Кайрата" умилило фанатов
Фото: Instagram/f.c.kairat
Вратарь сборной Казахстана и футбольного клуба "Кайрат" Темирлан Анарбеков умилил поклонников, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 30 ноября 2025 года, в Instagram алматинского ФК была опубликована архивная фотография звездного голкипера.
"В этот день 5 лет назад 17-летний Темирлан Анарбеков дебютировал за "Кайрат". Это произошло в матче 22-тура Премьер-лиги против "Тараза" (0:1)", – говорится под публикацией.
Фанаты 22-летнего Анарбекова в комментариях пожелали ему удачи и здоровья:
- "Лялечка".
- "Терминатор".
- "Он же стена".
- "Золотой мальчик".
- "Министр обороны!"
- "Проделана большая работа".
- "Момент, когда началась история".
- "Пусть твое будущее будет великим, Темирлан".
- "Этот парень далеко пойдет, ему неинтересны подарки... У него есть цели и миссия!"
- "Темирлан, пусть тебе сопутствует удача! Продолжай становиться знаменитым вратарем!"
- "Желаю тебе крепкого здоровья! Пусть в Казахстане становится больше таких вратарей, как ты!"
- "Ты – сильный вратарь, просто нет слов. Раньше я не следила за играми "Кайрата", а сейчас смотрю только из-за тебя".
- "Оказывается, тогда он был совсем ребенком. Закалился, стал профессиональным голкипером. За этой победой стоит столько труда и заслуга тренера".
Ранее мы писали, что Темирлан Анарбеков вошел в список лучших футболистов Лиги чемпионов. Подробнее об этом – здесь.
