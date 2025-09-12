#АЭС в Казахстане
Спорт

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2027 примет арена "Метрополитано"

Футбол Финал ЛЧ-2027, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 15:05 Фото: Instagram/championsleague
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что решающий матч Лиги чемпионов 2027 года пройдет в столице Испании – Мадриде, а именно – на знаменитом стадионе команды "Атлетико" – "Метрополитано", сообщает Zakon.kz.

Эту информацию вечером 11 сентября распространила пресс-служба УЕФА.

Также добавлено, что поединок за Суперкубок УЕФА-2026 примет австрийский Зальцбург. А финал женской Лиги чемпионов через два года пройдет в Варшаве (Польша).

Исполнительный комитет УЕФА на своем совещании, которое прошло накануне в Тиране (Албания), принял ряд важных решений и с участием казахстанской стороны.

Так, ЕВРО-2027 по футзалу среди юношей до 19 лет пройдет в Астане.

Плюс чиновники разрешили временную замену в заявке одного футболиста, который выбыл на длительный срок из-за травмы. Теперь можно дозаявить другого игрока до шестого тура одного из трех еврокубков.

Также на днях Суперкомпьютер назвал главного фаворита предстоящего сезона Лиги чемпионов УЕФА.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
