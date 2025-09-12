Финал Лиги чемпионов УЕФА-2027 примет арена "Метрополитано"
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил, что решающий матч Лиги чемпионов 2027 года пройдет в столице Испании – Мадриде, а именно – на знаменитом стадионе команды "Атлетико" – "Метрополитано", сообщает Zakon.kz.
Эту информацию вечером 11 сентября распространила пресс-служба УЕФА.
Также добавлено, что поединок за Суперкубок УЕФА-2026 примет австрийский Зальцбург. А финал женской Лиги чемпионов через два года пройдет в Варшаве (Польша).
Исполнительный комитет УЕФА на своем совещании, которое прошло накануне в Тиране (Албания), принял ряд важных решений и с участием казахстанской стороны.
Так, ЕВРО-2027 по футзалу среди юношей до 19 лет пройдет в Астане.
Плюс чиновники разрешили временную замену в заявке одного футболиста, который выбыл на длительный срок из-за травмы. Теперь можно дозаявить другого игрока до шестого тура одного из трех еврокубков.
